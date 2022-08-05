Болгария известила туроператоров РФ о приостановке выдачи туристических виз

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Консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Причиной такого решения назвали объявление персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в РФ.

Кроме того, консульская служба посольства РФ в Болгарии, генеральные консульства в Варне и Русе частично приостановили работу из-за нехватки сотрудников. Также временно закрыто и консульство в Екатеринбурге.

"Источники "Вестника АТОР" сообщают, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России", – отметили в АТОР.

Россия в качестве ответной меры на недружественные действия Софии объявила о высылке 14 болгарских дипломатов. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что высылка Болгарией российских дипломатов наносит существенный урон между отношениями двух стран.

Ранее Латвия приостановила выдачу виз для граждан России в связи с международной обстановкой. Оказание этих услуг приостановили на неопределенный срок.

