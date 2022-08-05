Россия объявила о высылке 14 болгарских дипломатов

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Россия в качестве ответной меры на недружественные действия Софии высылает 14 болгарских дипломатов, сообщается на сайте МИД РФ.

Болгарского посла Атанаса Крыстина пригласили в министерство иностранных дел России, чтобы объявить сотрудников диппредставительств персонами нон грата.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что высылка Болгарией российских дипломатов наносит существенный урон между отношениями двух стран.

"Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином Петковым", – говорится в сообщении.

В июле Болгария сообщила о высылке 70 сотрудников российского диппредставительства. В МИД РФ заявили, что Россия ответит на данный недружественный шаг Софии. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией. Также рассматривается вероятное закрытие посольства РФ.