Болгария высылает 70 российских дипломатов

Фото: ТАСС/DPA/Jens Kalaene

Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Софии.

"Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России", – говорится в сообщении.

В российском министерстве иностранных дел в свою очередь заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

В российском диппредставительстве в Болгарии сообщили, что высылка коснется в том числе советника-посланника Воскресенского, генконсульства в городах Варне и Русе.

Ранее МИД Болгарии объявил о высылке из страны 10 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова рассказала, что российская сторона воспринимает данный шаг как крайне недружественный и оставляет за собой право на ответные действия.

Москва в качестве ответной меры заявила, что высылает нескольких сотрудников посольства Болгарии. Нота министерства об объявлении persona nоn grata сотрудников посольства Болгарии в Москве была вручена послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину.

Ситуация на международном поле обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.