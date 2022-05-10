Россия не собирается закрывать посольства европейских стран – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги.
"Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Он подчеркнул, что не Москва начинала дипломатическую войну и кампанию высылок.
Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР из 28 западных стран были высланы порядка 400 российских дипломатов. В частности, из Польши, Германии, Словении, Словакии, Хорватии, Франции, Италии и Испании.
Заместитель министра иностранных дел России также отметил, что восстановление дипломатических отношений Москвы и Запада будет трудным и долгим.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Москва не изменит свою позицию по Украине из-за высылки дипломатов – Захарова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: