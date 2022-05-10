Россия не собирается закрывать посольства европейских стран – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги.

"Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что не Москва начинала дипломатическую войну и кампанию высылок.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР из 28 западных стран были высланы порядка 400 российских дипломатов. В частности, из Польши, Германии, Словении, Словакии, Хорватии, Франции, Италии и Испании.

Заместитель министра иностранных дел России также отметил, что восстановление дипломатических отношений Москвы и Запада будет трудным и долгим.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

