РФ в качестве ответной меры высылает 15 нидерландских дипломатов

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Россия в качестве ответной меры высылает 15 нидерландских дипломатов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Послу вручена нота министерства, в которой в качестве ответной меры на недружественные действия Гааги 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и 1 сотрудник Генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге объявлены persona поп grata. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок", – говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что 29 марта персонами нон грата были объявлены 18 сотрудников посольства РФ в Гааге, Торгового представительства России в Амстердаме и постоянного представительства РФ при Организации по запрещению химического оружия.

Ранее Москва заявила, что высылает нескольких сотрудников посольства Болгарии. Уточнялось, что данная мера является ответом на принятое Болгарией решение о высылке российских дипломатов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

