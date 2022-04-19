Посольство РФ направило ноту в МИД Черногории из-за сообщения о разрыве дипотношений

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Посольство России в Подгорице направило ноту в министерство иностранных дел Черногории, запросив разъяснений в связи с публикацией в соцсетях черногорского дипведомства сообщения о необходимости разорвать дипотношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения", – сообщили в российском посольстве.

Ранее МИД Черногории опубликовало в соцсетях заявление главы ведомства о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Тем не менее, через несколько часов заявление было удалено.

Ранее посольство России в ФРГ направляло ноту протеста в МИД Германии из-за акта вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке. Как поясняется в заявлении, на объекты архитектурного ансамбля неизвестные нанесли оскорбительные надписи русофобского содержания.

Также Северная Македония объявила еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Посла РФ в Северной Македонии Сергея Баздникина вызвали в министерство иностранных дел. Ему вручили ноту, в которой сообщалось, какие именно дипломаты объявлены персонами нон грата. Отмечается, что все они были вовлечены в действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипломаты должны покинуть страну в ближайшие пять дней.

О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

