Кабмин профинансирует расчистку рек в ряде регионов РФ

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Кабмин намерен выделить средства на расчистку рек в некоторых российских регионах. Соответствующая информация появилась на официальном портале правительства.

"Волгоградская и Иркутская области получат дополнительное финансирование на расчистку рек и берегоукрепительные работы. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных средств подписал председатель правительства", – отмечается в публикации.

Выделенные деньги помогут очистить водные объекты Нижней Волги в текущем году в рамках проекта "Оздоровление Волги". Таким образом, экологическое состояние реки будет улучшено.

В свою очередь, в иркутском селе Казачье будет укреплен берег реки Ангары, которому в настоящее время угрожает разрушение. Это позволит предотвратить затопление дом, предприятий и инфраструктуры, объяснили в правительстве.

Ранее власти Оренбуржья пообещали восстановить все разрушенные паводком объекты.

В свою очередь, мэр Орска Василий Козупица сообщил, что прорвавшуюся дамбу планируют отремонтировать до наступления зимы. По его мнению, дамба нуждается в укреплении, а также в подъеме высоты конструкции и продлении.

