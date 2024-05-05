Восемь поездов задержались из-за схода электровоза в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "112"

Восемь поездов выбились из графика в результате схода электровоза в Ростовской области. Соответствующая информация появилась на официальном портале Северо-Кавказской железной дороги.

"В 05:13 по Москве движение на станции Куберле, где произошел сход электровоза грузового поезда, восстановлено по одному пути, оно организовано в реверсном режиме в обоих направлениях. Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам", – уточняется в публикации.

Ранее на территории подмосковного депо Нахабино электропоезд столкнулся с тепловозом. Пассажиров внутри поезда не было. По факту произошедшего Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку.

Инцидент никак не повлиял на передвижение поездов Рижского направления и МЦД-2. Для оказания помощи на место был отправлен восстановительный поезд со станции Подмосковная МЖД.

