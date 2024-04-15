15 апреля, 18:31Происшествия
СК начал проверку после схода трех вагонов с цементом под Тюменью
Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"
Следователи организовали проверку после схода трех вагонов с цементом с рельс в районе станции Винзили в Тюменской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
Инцидент произошел днем 15 апреля. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте проводят восстановительные работы.
"Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба")", – говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за неудовлетворительного состояния поезда или неисправности пути.
Ранее на территории подмосковного депо Нахабино электропоезд столкнулся с тепловозом. Пассажиров внутри пассажирского поезда не было. По факту произошедшего Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку.