СК начал проверку после схода трех вагонов с цементом под Тюменью

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Следователи организовали проверку после схода трех вагонов с цементом с рельс в районе станции Винзили в Тюменской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел днем 15 апреля. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте проводят восстановительные работы.

"Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба")", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за неудовлетворительного состояния поезда или неисправности пути.

Ранее на территории подмосковного депо Нахабино электропоезд столкнулся с тепловозом. Пассажиров внутри пассажирского поезда не было. По факту произошедшего Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку.

