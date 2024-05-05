Захарова: Россия не выступает инициатором разрыва отношений с Прибалтикой

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Прекращение работы российских диппредставительств в странах Балтии означало бы, что проживающие там россияне остались бы "один на один с полицейским произволом". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает сайт российского дипведомства.

Она отметила, что РФ никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими государствами, стремясь сохранить возможности для диалога. Однако недружественные страны делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие, указала дипломат и подчеркнула, что "особо преуспели" в этом направлении государства Прибалтики.

Захарова сказала, что не следует забывать, что в этих странах проживает большое число русскоязычных людей, в том числе граждан РФ.

"К сожалению, для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела. Под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из прибалтийских стран депортируют российских граждан", – прокомментировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее латвийский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш стал заикаться, когда его спросили о депортации россиян из страны. На вопрос журналиста, почему именно русскоязычных граждан планируют депортировать из-за незнания латышского языка, Кариньш растерялся, начал заикаться и сказал, что "это неправда".