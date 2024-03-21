Глава МИД Латвии начал заикаться, отвечая на вопрос о депортации россиян

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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться, когда ему задали вопрос о депортации россиян из страны. Это произошло во время его интервью журналисту Тиму Себастьяну, которое размещено на YouTube-канале Deutsche Welle (внесено в России в реестр СМИ-иноагентов).

Журналист задал министру вопрос о необходимости изучения латышского всеми жителями страны, на что тот ответил, что подобная практика распространена во многих европейских государствах.

Тогда Себастьян уточнил у Кариньша, почему именно русскоязычных граждан планируют подвергнуть депортации из-за незнания языка.

Глава МИД Латвии попытался ответить на вопрос, но растерялся и начал заикаться. В итоге он смог только ответить, что "это неправда".

В середине января этого года Латвия депортировала российского военного пенсионера Бориса Каткова. Согласно решению МВД Латвии, пенсионера признали угрозой национальной безопасности и приговорили к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Катков прилетел из Латвии в Калининград, где его встретили сотрудники Балтийского федерального университета.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Латвии в отношении Каткова носит провокационный характер. По мнению дипломата, этот поступок является "абсолютно циничным", а также нарушает принцип неразделения семьи.