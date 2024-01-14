Выдворенный из Латвии 82-летний российский пенсионер Катков прибыл в Калининград

Фото: телеграм-канал "Михаил Ведерников"

Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков прибыл в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.

В Балтийском федеральном университете сообщили, что мужчину встретили в аэропорту сотрудники вуза. Катков работал в данном учебном заведении с 2008 года.

"Ректор Александр Федоров дал указания соответствующим службам университета об оказании всей необходимой поддержки, в том числе об обеспечении жильем", – рассказали в пресс-службе университета.

Согласно решению МВД Латвии, российский пенсионер был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Латвией Каткова носит провокационный и политический характер. Она подчеркнула, что фактов, свидетельствующих о виновности пенсионера, ведомство не привело. По мнению российского МИД, подобная акция попирает человеческие свободы и права, а ее целью является запугивание русскоязычных жителей Латвии.

До этого МИД РФ сообщил, что Россия "жестко" и "крайне болезненно" ответит на решение Латвии передать Дом Москвы в Риге в собственность государства. Москва квалифицирует действия Риги как рейдерство и воровство в государственном масштабе.

Посольство РФ прокомментировало передачу рижского "Дома Москвы" в собственность Латвии