01:27Политика
Выдворенный из Латвии 82-летний российский пенсионер Катков прибыл в Калининград
Фото: телеграм-канал "Михаил Ведерников"
Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков прибыл в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.
В Балтийском федеральном университете сообщили, что мужчину встретили в аэропорту сотрудники вуза. Катков работал в данном учебном заведении с 2008 года.
"Ректор Александр Федоров дал указания соответствующим службам университета об оказании всей необходимой поддержки, в том числе об обеспечении жильем", – рассказали в пресс-службе университета.
Согласно решению МВД Латвии, российский пенсионер был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Латвией Каткова носит провокационный и политический характер. Она подчеркнула, что фактов, свидетельствующих о виновности пенсионера, ведомство не привело. По мнению российского МИД, подобная акция попирает человеческие свободы и права, а ее целью является запугивание русскоязычных жителей Латвии.
До этого МИД РФ сообщил, что Россия "жестко" и "крайне болезненно" ответит на решение Латвии передать Дом Москвы в Риге в собственность государства. Москва квалифицирует действия Риги как рейдерство и воровство в государственном масштабе.
Посольство РФ прокомментировало передачу рижского "Дома Москвы" в собственность Латвии
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