В МИД РФ прокомментировали депортацию Латвией пенсионера Каткова

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Депортация Латвией 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова носит провокационный и политический характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщение опубликовано на сайте дипведомства.

Захарова уточнила, что МВД Латвии признало Каткова угрозой национальной безопасности, его приговорили к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Дипломат подчеркнула, что фактов, свидетельствующих о виновности пенсионера, ведомство не привело.

МИД РФ убежден, что подобная акция попирает человеческие свободы и права, ее цель – запугать русскоязычных жителей Латвии, становящихся жертвами "неонацистских проявлений и русофобии".

По мнению Захаровой, решение властей Латвии является "абсолютно циничным", а также нарушает принцип неразделения семьи, потому что у Каткова в Латвии остались супруга, дети и внуки.

Кроме того, нарушается положение российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года, подчеркнула представитель российского министерства.

"Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь", – заключила Захарова.

Накануне МИД РФ сообщил, что Россия "жестко" и "крайне болезненно" ответит на решение Латвии передать Дом Москвы в Риге в собственность государства. Москва квалифицирует действия Риги как рейдерство и воровство в государственном масштабе.

До этого национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, которые связаны с "Яндексом". Глава совета Ивар Аболиньш отмечал, что в стране также будет заблокирован доступ к сайту "Яндекс. Музыка", предлагающему бесплатный доступ к русской музыке, подкастам тех, кто подпал под санкции ЕС, и аналогичному контенту.

Посольство РФ прокомментировало передачу рижского "Дома Москвы" в собственность Латвии