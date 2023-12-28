В Латвии закрыли доступ к ресурсам "Яндекса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, которые связаны с "Яндексом". Об этом глава совета Ивар Аболиньш сообщил в социальной сети Х.

По его словам, в стране также будет заблокирован доступ к сайту "Яндекс. Музыка", предлагающему бесплатный доступ к русской музыке, подкастам тех, кто подпал под санкции ЕС, и аналогичному контенту.

Между тем издание Delfi напомнило, что в марте 2022 года власти Латвии приняли закон, по которому совет по электронным СМИ может блокировать доступ к сайтам, на которых есть контент, несущий угрозу национальной безопасности и общественному порядку республики, передает РБК.

В "Яндексе" ситуацию изданию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что власти Латвии могут депортировать 1 213 россиян, которые не подали документы на вид на жительство к указанному сроку. Отмечалось, что россияне должны были подать бумаги до 30 ноября 2023 года.

До этого депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию. Мичеревскис заявил о желании прекратить перевозки через Латвию российских товаров. Кроме того, он опасается возможного начала военного конфликта с РФ.

В Латвии анонсировали депортацию почти 4 тыс россиян