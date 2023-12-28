Латвия может депортировать 1 213 россиян, которые не подали документы на ВНЖ – СМИ

Фото: depositphotos/phodopus

Власти Латвии могут депортировать 1 213 россиян, которые не подали документы на вид на жительство к указанному сроку, об этом сообщает Sputnik Латвия.

В СМИ отметили, что россияне должны были подать бумаги до 30 ноября 2023 года. По сообщению управления по делам гражданства и миграции Латвии, в ведомстве не располагают информацией о том, что жители уже покинули страну.

Окончательно число подлежащих россиян высылке будет еще уточняться. Между тем разрешения на постоянное проживание в Латвии перестанут действовать с 3 января 2024 года для тех граждан РФ, которых касаются изменения в законе об иммиграции, а также тех, кто не запросил статус долгосрочного резидента Евросоюза.

По данным латвийских СМИ на октябрь 2023 года, власти Латвии предупредили 3 255 россиян о том, что их могут выслать из страны. У них истекал срок вида на жительство, так как они не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Некоторых граждан РФ могут выслать также за незнание латышского языка, экзамен по которому они должны были сдать.

Заявление на аттестацию для оценки знания языка подали 13 147 россиян, однако фактически присутствовали на нем лишь 11,3 тысячи человек. С первого раза экзамен сдали 39% граждан, а на пересдачу отправилось свыше 6,5 тысячи человек.

Ранее депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию. Среди причин он назвал желание прекратить перевозки через Латвию российских товаров, а также опасения по возможному началу военного конфликта с РФ.

Эстония, Латвия и Литва не смогли договориться о конфискации автомобилей из РФ