В Латвии предложили разобрать железную дорогу в РФ

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Депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию. Об этом сообщает NRA.

Мичеревскис заявил о желании прекратить перевозки через Латвию российских товаров. Кроме того, он опасается возможного начала военного конфликта с РФ.

По его мнению, железную дорогу в Россию нужно разобрать, если иной путь отсутствует. Это, уточняет депутат, также укрепило бы обороноспособность в случае возможного нападения РФ.

Уточняется, что подобный жесть поможет Латвии показать, что стране ничего не нужно от России.

Между тем замдиректора департамента корпорации "Латвийская железная дорога" Патрик Маркевичс сказал, что вопрос прекращения транспортного сообщения с Россией – компетенция Европейского союза (ЕС).

Также он добавил, что ЕС не вводил подобных санкций против железнодорожных компаний России и Белоруссии.

Ранее Владимир Путин напомнил о большой доле русскоязычного населения в Латвии. По его мнению, если власти будут "по-свински" обращаться с людьми, которые хотели жить в той или иной стране, то в итоге сами столкнутся со "свинством" внутри своих стран.

До этого сообщалось, что власти Огрского края в Латвии планируют запретить запуск новогодних фейерверков на час раньше полуночи, то есть по московскому времени, чтобы избежать "угроз нацбезопасности".

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