В Огрском крае Латвии хотят запретить запуск салютов по московскому времени

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Власти Огрского края в Латвии планируют запретить запуск новогодних фейерверков на час раньше полуночи, то есть по московскому времени, чтобы избежать "угроз нацбезопасности". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект самоуправления региона.

Так, предлагается разрешить использование пиротехники на территории края только с 24:00 31 декабря по 01:00 1 января по местному времени. Авторы проекта заявили, что запуск фейерверков 31 декабря в 23:00 якобы свидетельствует о взглядах и стремлении определенных групп общества выразить поддержку России. Отмечается, что это не совпадает с ценностями большей части латвийского общества.

Согласно законопроекту, за подобное нарушение будет грозить административная ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юрлиц.

В апреле этого года сейм Латвии большинством голосов утвердил закон, запрещающий проведение всех общественных мероприятий 9 мая, кроме празднований по случаю Дня Европы.

Позже аналогичную меру приняли и в Эстонии, где местная полиция запретила в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает основная часть русского населения республики, мероприятия с символикой Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик на 9 Мая.