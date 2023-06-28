Суд Латвии признал противоречащим закон, ограничивающий образование на русском языке

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Закон, ограничивающий высшее образование на русском языке в Латвии, противоречит Конституции страны и должен быть впоследствии доработан парламентом до 1 июля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Конституционного суда страны.

Отмечается, что до этого 20 депутатов латвийского парламента подали заявление в суд, в котором попросили оценить соответствие нового закона о высшем образовании, предусматривающий запрет на оказание услуг высшего образования на иностранном, в том числе русском языке, Конституции. При этом исключением в законе стали некоторые официальные языки Евросоюза.

"В среду, 28 июня, Конституционный суд признал положения закона о высшем образовании, определяющие язык реализации образовательной программы, в части их применения к высшим учебным заведениям и их преподавательскому составу, не соответствующими статьям 112 и 113 Конституции", – указано в сообщении суда.

Если парламент не доработает закон, то он утратит силу, отметили в суде.

Согласно вердикту суда, оспариваемые нормы ограничивают автономию государственных и частных вузов и академическую свободу преподавательского состава, а также не соответствуют Общей конвенции о защите национальных меньшинств.

По словам бывшего депутата Юрмальской думы Елизаветы Кривцовой, этот случай стал первым, когда суд признал нарушение Рамочной конвенции по правам нацменьшинств, указав, что филологические и культурологические программы должны преподаваться на других языках, в том числе национальных меньшинств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение властей Латвии об изучении русского только в качестве языка меньшинства нарушает конвенцию по борьбе с дискриминацией.



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