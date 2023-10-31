В РПЦ назвали неуместным празднование Хеллоуина на фоне противостояния с Западом

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Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) в беседе с ТАСС заявил, что празднование Хеллоуина вдвойне неуместно для российской культуры на фоне конфронтации России с Западом.

"Хеллоуин – абсолютно чуждый, навязанный нам извне праздник, который, по сути, выполняет функцию легитимации бесовского, злого начала в сознании людей. <...> Это инструмент интеграции нашего общества в пространство западного мира. Но Россия, слава богу, пошла по пути размежевания с Западом, так что отмечать этот праздник сейчас вдвойне неуместно", – сказал епископ.

Он заявил, что в русской и христианской культуре смерть относится к сакральному понятию – "она относится к таким вещам, которыми не шутят". В это же время при праздновании Хеллоуина в контексте веселья и карнавала преподносятся "смерть, кровь и всевозможные ужасы", уверен он.

"Какое-либо заигрывание со смертью в нашей культуре совершенно неприемлемо, по сути, табуировано", – уточнил представитель РПЦ.

Также он сказал, что надеется на большую решительность регионов РФ в плане противодействия "таким деструктивным явлениям, как Хеллоуин". Кроме прочего, он считает праздник "инфернальным культом", который направлен на "дезинтеграцию" российского общества и на отчуждение людей друг от друга.



"Вокруг идеи смерти невозможно объединиться. Мы объединяемся вокруг идеи победы жизни над смертью, добра над злом", – заключил он.

Декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, иерей Андрей Постернак в беседе с Life.ru сказал, что "ни один здравомыслящий человек" не станет праздновать Хеллоуин.

"Это был такой шутливый карнавальный праздник, который католическая церковь пыталась как бы воцерковить. То есть это языческая традиция, которая была приурочена к поминовению душ усопших. Католическая церковь по-прежнему совершает торжественные богослужения 1 ноября, когда отмечается День всех святых. <...> В наше время в эпоху секуляризации уже не имеет никакого изначального религиозного смысла", – указал он.

Он напомнил, что, говоря о поминовении усопших, это стоит делать в Дмитриевскую родительскую субботу.

Ранее депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов заявил, что в России нет необходимости вводить федеральный запрет на Хеллоуин, потому что массово его никто не празднует. По его мнению, этой проблемы нет, а тема "абсолютно высосана из пальца".

Также депутат ГД РФ высказал мнение, что данная проблема существует только на страницах некоторых СМИ, но больше – нигде, так как действительно общенациональные праздники страна отмечает совсем не так, как Хеллоуин.

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