Полиция Эстонии запретила в регионах мероприятия с символикой РФ и СССР на 9 Мая – СМИ

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Полиция Эстонии запретила в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает основная часть русского населения республики мероприятия с символикой Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик на 9 Мая, сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Эстонские правоохранители ввели запрет на собрания с российской и советской символикой с 5 по 9 мая. Они считают, что флаги РФ и СССР являются враждебной символикой. Кроме того, данные символы могут привести к вражде.

Руководитель одного из полицейских отделений Эстонии Рогер Кумм рассказал, что гражданам нельзя публично собираться, выступать с речами в поддержку СВО, а также агитировать в пользу таких мероприятий и оказания помощи в их проведении. Он уточнил, что за уличные собрания предусматривается крупный денежный штраф и тюремное заключение на срок до одного года.

Правоохранительные органы прибалтийской республики также намерены тщательно мониторить соцсети на предмет запрещенной агитации.

Ранее сообщалось, что в День Победы жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. МВД готовит все необходимые регламенты, после чего объявят, как будут документировать и наказывать тех, кто нарушает закон.

11 апреля Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z ввели в соответствии с законом. Применять наказание за их использование можно, только если их использовали для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений.

