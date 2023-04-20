В Латвии запретили празднование Дня Победы 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сейм Латвии большинством голосов утвердил закон, запрещающий проведение всех общественных мероприятий 9 мая, кроме празднований по случаю Дня Европы. Соответствующее решение опубликовано на сайте органа.

"Определенная часть общества использует 9 мая для прославления тоталитарного и оккупационного режимов. В наших интересах предотвратить раскалывание общества, прославление военной агрессии, а также ложное освещение исторических событий", – объяснила решение председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Иева Бранте.

Помимо празднования Дня Европы, 9 мая можно проводить мероприятия в солидарность с Украиной, указано в законе. Также разрешается почтить память погибших в украинском кризисе. При этом запрещается использовать пиротехнику.

Ранее сейм Латвии запретил российским гражданам покупать недвижимость в стране. За запрет проголосовали 76 депутатов. Против законопроекта выступили 13, еще 34 парламентария воздержались.

В СМИ также сообщалось, что президент США Джозеф Байден надавил на руководство стран Прибалтики из-за чрезмерно радикальной антироссийской риторики. Это произошло на встрече американского лидера с главами Литвы, Латвии и Эстонии во время рабочей поездки в Польшу.