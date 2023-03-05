13:58Политика
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их чрезмерной антироссийской риторики – СМИ
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент Соединенных Штатов Джо Байден надавил на руководство стран Прибалтики из-за их чрезмерно радикальной антироссийской риторики. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По их данным, американский президент провел встречу с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии во время рабочей поездки в Польшу.
"Байден оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине", – говорится в материале.
Байден вечером 21 февраля выступил в Варшаве с речью, которая была адресована Владимиру Путину и россиянам. Американский лидер пытался убедить в отсутствии планов нападать на РФ, а также в единстве Вашингтона и союзников.
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