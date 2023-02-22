"Выглядело нелепо": как в России отреагировали на речь Байдена в Польше

Президент США Джо Байден вечером 21 февраля выступил в Варшаве с речью, которая была адресована Владимиру Путину и россиянам. Американский лидер пытался убедить в отсутствии планов нападать на РФ, а также в единстве Вашингтона и союзников. Как на заявления Байдена отреагировали в России – в материале Москвы 24.

"Мы не устанем"

Джо Байден выступил в саду Королевского замка в Варшаве перед толпой, размахивавшей американскими, польскими и украинскими флажками. От зрителей президента США отгородили специальным защитным экраном.

Байден в своей речи признался, что спецоперация России на Украине стала испытанием для Штатов, НАТО и Европы. Однако спустя год с начала конфликта союзники США проявляют силу и единство, убежден американский лидер.

"Не должно быть сомнений в том, что наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделена, и мы не устанем", – заявил Байден.

Президент США обратился к россиянам, сказав, что его страна и Европа не собираются нападать на РФ.





Джо Байден президент США Я еще раз говорю народу России – США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию.

По мнению Байдена, боевые действия на Украине могут продолжаться не один год. Россия же никогда не сможет одержать победу в этом конфликте, посчитал он. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками в скором времени объявит о новых санкциях против РФ: какие именно ограничения и против кого они будут направлены, Байден с трибуны не уточнил.

Также американский лидер рассказал о проведении саммита НАТО в США в 2024 году. Байден напомнил, что пятая статья договора Альянса, согласно которой нападение на одного члена объединения означает атаку на всех, остается "священной клятвой".

Кроме Украины, глава Белого дома в своей речи упомянул Молдавию. Президент США поддержал курс Кишинева на независимость и демократию, после чего призвал зрителей поаплодировать президенту страны Майе Санду. В конце выступления Байден решил сфотографироваться с детьми.

"Недруг хуже врага"

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил выступление Джо Байдена с проповедью в традиционном для США "мессианском ключе".





Дмитрий Медведев замруководителя Совбеза РФ Нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию. Выглядело нечестно и нелепо.

Медведев подчеркнул, что, если Россия остановит спецоперацию, не достигнув победы, страну порвут на части. В случае прекращения поставок Штатами оружия Киеву конфликт завершится, заключил замглавы Совбеза.

Слова о том, что США и Европа не враги РФ¸ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что в русском языке есть слово "недруг".

"Оно хуже, чем враг", – подчеркнула Захарова.

В Варшаве президент государства с неонацистской идеологией решил рассказать, как ценит независимость других стран, написал в своем телеграм-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.





Андрей Клишас председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству США, государство с неонацистской идеологией американской исключительности, силой оружия насаждающие американское лидерство по всему миру, толпе польских и прочих русофобов рассказали, как ценят свободу, права человека и суверенитет других государств.

Выступление Джо Байдена по сравнению с посланием Владимира Путина было блеклым, поделился мнением первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, речи двух лидеров невозможно сравнивать.

"Все, что Байден сказал, он мог повторить в любой другой стране, на любом маленьком митинге. Причем все это мы уже много раз слышали, ничего нового не услышали", – подчеркнул Джабаров.

Слова о нежелании уничтожать Россию сенатор назвал ложью. Джабаров подчеркнул, что Москва знает цену таким обещаниям и не поведется на подобные заявления.