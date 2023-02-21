21:35Политика
Американцы захотели переехать в Россию после слов Путина о Западе
Фото: kremlin.ru
Американцы согласились со словами Владимира Путина о моральном упадке западных стран. Свое мнение они выразили в Twitter.
"Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пало наше государство", – написала Angie.
Другой пользователь заявил, что переехал бы в Россию, если бы у него была такая возможность.
Deplorable Dane с грустью признал, что слова российского лидера соответствуют действительности.
В еще одном комментарии говорилось, что Путин является единственным мировым лидером, который понимает, что происходит на самом деле.
"Путин был бы лучшим союзником, чем все страны НАТО, вместе взятые", – отметили пользователи.
Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию также заявил, что западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни. По словам российского лидера, они разрушают традиционные семьи, культурную и национальную идентичность.
По его мнению, миллионы людей понимают, что их ведут к духовной катастрофе. Президент заявил, что Россия защищает своих детей от деградации и вырождения.
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию
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