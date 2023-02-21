Американцы захотели переехать в Россию после слов Путина о Западе

Фото: kremlin.ru

Американцы согласились со словами Владимира Путина о моральном упадке западных стран. Свое мнение они выразили в Twitter.

"Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пало наше государство", – написала Angie.

Другой пользователь заявил, что переехал бы в Россию, если бы у него была такая возможность.

Deplorable Dane с грустью признал, что слова российского лидера соответствуют действительности.

В еще одном комментарии говорилось, что Путин является единственным мировым лидером, который понимает, что происходит на самом деле.

"Путин был бы лучшим союзником, чем все страны НАТО, вместе взятые", – отметили пользователи.

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию также заявил, что западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни. По словам российского лидера, они разрушают традиционные семьи, культурную и национальную идентичность.

По его мнению, миллионы людей понимают, что их ведут к духовной катастрофе. Президент заявил, что Россия защищает своих детей от деградации и вырождения.



Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

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