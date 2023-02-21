"Они развязали войну": главное из послания Владимира Путина Федеральному собранию

21 февраля Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В своей речи, которая продлилась 1 час 45 минут, российский лидер дал оценку проведению специальной военной операции, высказался о противостоянии Западу и поручил проработать ряд вопросов в сфере социальной политики. Главное из послания президента – в материале Москвы 24.

Спецоперация и противостояние Западу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральное послание проходит в сложное историческое для страны время, подчеркнул Владимир Путин. Около года назад Россия пришла на помощь Донбассу и будет аккуратно и последовательно решать свои задачи, подчеркнул президент. Долгое время Запад закрывал глаза на действия киевского режима и готовил Украину к большой войне, заявил он.

Россия, в свою очередь, предлагала конструктивную позицию и пыталась договориться. Однако западные государства раз за разом отвергали все эти попытки и продолжали заниматься расширением НАТО, обратил внимание Путин. На предложения по гарантиям безопасности Москва получила прямой отказ.

Президент обратил внимание, что на поддержку Киева Запад уже потратил 150 миллиардов долларов. При этом беднейшим странам государства Большой семерки (G7) выделили за 2020–2021 годы около 60 миллиардов. Кроме того, Запад продолжает поддерживать госперевороты и покровительствовать украинским неонацистам.





Владимир Путин президент РФ Я хочу это повторить: это они (Запад. – Прим. ред.) развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить.

Россия не ведет войну против народа Украины, вновь подчеркнул Путин. Люди стали заложниками действий киевского режима, который превратил жителей страны в "расходный материал", отметил глава РФ.

Запад намерен перевести события на Украине из локального конфликта в глобальное противостояние. При этом они должны понимать, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому зарубежные государства объявили против РФ информационную войну, в том числе по навязыванию собственных ценностей, сказал Путин. На Западе извращения становятся нормой жизни, но РФ будет защищать детей от деградации и вырождения, отметил он.

Договор о стратегических наступательных вооружениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отдельно Владимир Путин остановился на требовании НАТО инспектировать российские стратегические объекты. В современных реалиях агрессии Альянса против РФ президент назвал это "театром абсурда". Отношения с США за последние годы деградировали, и времена, когда страны не считали друг друга противниками, уже в прошлом, подчеркнул российский лидер.

В ответ на агрессивные действия западных государств Путин объявил о решении приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).





Владимир Путин президент РФ Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса.

По его словам, в США задумываются об испытаниях ядерного оружия. Если Штаты это сделают первыми, к тому же прибегнет и Россия, предупредил президент.

Социальная политика

Россия уже работает над восстановлением новых регионов, которые вошли в состав страны в ходе референдумов в сентябре 2022 года. Эта программа, безусловно, будет продолжена, подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания. Путин предложил создать специальный госфонд для предоставления помощи участникам СВО и их родным.





Владимир Путин президент РФ Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

Работа фонда должна быть открытой, а предоставление услуг – обходиться без лишней бюрократии, подчеркнул он. Кроме того, за каждой семьей должен быть закреплен свой персональный социальный работник. При этом создание госфонда не снимает ответственности за помощь семьям бойцов СВО с других ведомств, обратил внимание глава государства.

Также президент упомянул колоссальные физические и психологические нагрузки участников спецоперации. В связи с этим Владимир Путин поручил установить для них обязательный двухнедельный отпуск раз в полгода. Эта мера также коснется и мобилизованных россиян, и добровольцев.

Путин предложил создать программу льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, президент объявил, что в России будет продолжена программа бесплатной газификации, у властей есть планы по ее расширению. Также в течение ближайших 10 лет в отрасль ЖКХ будет вложено 4,5 триллиона рублей.

Помимо этого, Владимир Путин заявил, что в стране появляются возможности для снижения кредитных ставок. Президент призвал создать условия, чтобы россияне зарабатывали и вкладывали деньги внутри страны. Кроме того, российский лидер поручил Федеральному собранию ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 миллиона рублей.

Владимир Путин предложил также предоставлять материнский капитал жителям новых регионов – семьям с детьми, которые родились начиная с 2007 года. Сама выплата будет проиндексирована на 11,9% с 1 февраля 2024 года.

Кроме того, российский лидер сообщил о дополнительной индексации МРОТ с 1 января 2024 года – он увеличится до 19 242 рублей. Таким образом, власти продолжают работу по ощутимому росту реальных зарплат жителей страны.

Также президент объявил об изменениях сумм по ряду налоговых вычетов. В образовании детей он вырастет с 50 до 100 тысяч, в лечении и собственном обучении – со 120 до 150 тысяч рублей, рассказал Путин.

Экономика и санкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Властям даже в условиях колоссального давления удалось сохранить стабильность экономики. Она оказалась гораздо прочнее, чем думал Запад, обратил внимание Путин. Российский бизнес строит отношения с надежными партнерами за рубежом, и эта работа продолжится, отметил он.

При выстраивании экономики в современных реалиях президент пообещал, что перекоса в сторону оборонной промышленности не будет.





Владимир Путин президент РФ У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны. Именно в этой логике мы действуем и будем действовать дальше.

Отдельно президент отметил успехи российских аграриев. Сельское хозяйство показало двухзначный рост производства, сказал Владимир Путин. Кроме того, в России установился исторический минимум безработицы – 3,7%.

РФ будет расширять перспективные экономические связи с зарубежными партнерами и выстраивать новые логистические коридоры. Воплощение перспективных проектов позволит к 2030 году привлечь в российскую экономику примерно 10 триллионов рублей инвестиций, указал президент.

В то же время президент признал, что долгие годы экономика страны была во многом ориентирована на Запад: теперь бизнес пожинает плоды, пытаясь вызволить свои заблокированные активы. На фоне этого российский лидер призвал предпринимателей вкладывать деньги в экономику своей страны.





Владимир Путин президент РФ Все должны понять – и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. <...> Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие.

Путин подчеркнул, что у каждого есть право выбора, в том числе и жить за границей. Однако российские бизнесмены должны понять, что там их всегда будут считать "второсортными чужаками".

Другие темы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин затронул вопрос предстоящих выборов в сентябре 2023 года и президентских – в 2024-м. Российский лидер подчеркнул, что они состоятся в полном соответствии с законом.

Также президент объявил о важности развития культуры. Это станет одним из приоритетов в восстановлении "мирной жизни на Донбассе и в Новороссии", подчеркнул Путин.

Президент объявил и о новых мерах поддержки для молодых ученых. По его словам, им нужно предоставить большую свободу действий в исследованиях. По поручению президента кабмин проработает вопрос по расширению программы жилищных сертификатов для молодых ученых. Кроме того, в РФ за пять лет предстоит подготовить миллион специалистов рабочих профессий: это поможет обеспечить безопасность и конкурентоспособность страны.

Владимир Путин рассказал об изменениях в работе вузов. Президент предложил вернуться к базовой для России системе подготовки. Срок обучения по ней составит от четырех до шести лет. Система должна вобрать в себя лучшие советские и современные практики, сказал глава государства.





Владимир Путин президент РФ Переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей.

В заключение Владимир Путин подчеркнул, что Россия ответит на любые стоящие перед ней вызовы. Также глава государства поблагодарил народ России за поддержку, мужество и решимость, проявленные в ходе спецоперации, и отметил героизм жителей новых регионов.

Речь президента продлилась 1 час 45 минут, став одним из самых продолжительных обращений к Федеральному собранию.