Путин заявил о планах продлить действие программы соцгазификации в РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Действие программы социальной газификации в РФ будет продлено. Об этом заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты – детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения", – отметил он.

Ранее российский лидер поручил кабмину продлить действие программы соцгазификации за горизонт 2022 года. Вместе с тем президент отметил необходимость включения в программу медорганизаций.

Помимо этого, президент ранее отдал регионам поручение, согласно которому нуждающимся гражданам необходимо выдать субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования и работы в рамках социальной газификации. Подобная мера, по мнению Путина, окажет помощь семьям, где вопрос покупки газового оборудования остро сказывается на бюджете.



Путин поручил продлить действие программы социальной газификации

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