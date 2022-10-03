Путин поручил до ноября доложить о льготах гражданам на газификацию

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Владимир Путин поручил правительству, органам исполнительной власти субъектов РФ и "Газпрому" до 1 ноября доложить об обеспечении льгот отдельным категориям граждан на присоединение к газораспределительным сетям, сообщается на сайте Кремля.
Речь идет о таких категориях граждан, как многодетные семьи, малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
Глава государства также поручил предусмотреть проведение внутри границ земельных участков таких граждан работ, необходимых для технологического присоединения, а также субсидирование покупки газового оборудования.
Ранее Путин поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку рассмотреть и проработать вместе с регионами возможность дополнительной поддержки россиян для продолжения программы социальной газификации.
Глава государства подчеркнул, что стоимость оборудования, работ внутри участка и дома, а также монтажа снижает темпы газификации. По словам Путина, стоимость работ по прокладке газовой трубы внутри участка варьируются от 45 до 50 тысяч рублей, а оборудование стоит 75 тысяч рублей, в то время как средний размер выплат некоторым категориям граждан в российских субъектах не превышает 80 тысяч рублей. В таких случаях стоимость газификации становится неподъемной, подчеркнул президент.
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