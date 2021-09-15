Услуга подключения к газу стала доступна на госуслугах

14:16
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
На портале госуслуг пользователям стала доступна новая услуга, с помощью которой можно подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова замглавы Минцифры РФ Андрея Черненко.
"Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию "последней мили" до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 миллионов россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через госуслуги на подключение к газу и отследить статус исполнения", – сказал Черненко.
Отмечается, что поданная заявка будет автоматически направлена единому оператору газификации АО "Газпром газораспределение" и рассмотрена в течение суток. Информация по запросу появится в личном кабинете пользователя госуслуг.
Однако заявление на бесплатное подключение к газовым сетям могут подать только те россияне, чьи домовладения находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Информацию об этом можно найти на официальном сайте единого оператора газификации.
Программа догазификации была анонсирована в апреле 2021 года Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию. Согласно поручению президента, ускоренную догазификацию планируется провести до 2023 года по всей стране.
Ранее в Совете Федерации РФ сообщили, что россияне, которые платно провели газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации.
В России вступил в силу закон о бесплатной газификации
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