В Совфеде пообещали вернуть россиянам затраты на газификацию

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Россияне, которые платно провели газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации, сообщил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

"Могу доложить, что принято принципиальное решение на федеральном уровне: всем, кто с 21 апреля по настоящее время подключил газ за свои деньги до границы земельных участков, эти деньги будут 100% компенсированы", – приводит его слова РИА Новости.

11 июня президент подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.

В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.

Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них не будут распространяться инвестиционные надбавки. Услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.

Ранее с инициативой компенсировать затраты россиян на газификацию выступили в "Единой России".

Предполагалось, что компенсация может стать доступной гражданам, которые оплатили работы за свой счет после поручения Владимира Путина о запуске программы социальной газификации, но до законодательного вступления программы в силу.