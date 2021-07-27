В "Единой России" предложили компенсировать затраты россиян на газификацию

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиянам могут начать компенсировать траты за подведение газа к домовладению. Соответствующую инициативу выдвинули в "Единой России".
Предполагается, что компенсация может стать доступной гражданам, которые оплатили работы за свой счет после поручения Владимира Путина о запуске программы социальной газификации, но до ее законодательного вступления в силу.
Как уточнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, но приняли позже.
"Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", – передает слова Турчака Telegram-канал партии.
Секретарь подчеркнул, что соответствующее предложение было поддержано кабмином.
Ранее Владимир Путин заявил, что проведение магистральной трубы до домовладений, заборов участков должно быть бесплатным.
11 июня президент подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.
В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.
Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Уточнялось, что услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.
В России вступил в силу закон о бесплатной газификации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: