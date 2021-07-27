В "Единой России" предложили компенсировать затраты россиян на газификацию

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам могут начать компенсировать траты за подведение газа к домовладению. Соответствующую инициативу выдвинули в "Единой России".

Предполагается, что компенсация может стать доступной гражданам, которые оплатили работы за свой счет после поручения Владимира Путина о запуске программы социальной газификации, но до ее законодательного вступления в силу.

Как уточнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, но приняли позже.

"Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", – передает слова Турчака Telegram-канал партии.

Секретарь подчеркнул, что соответствующее предложение было поддержано кабмином.

Ранее Владимир Путин заявил, что проведение магистральной трубы до домовладений, заборов участков должно быть бесплатным.

11 июня президент подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.

В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.

Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Уточнялось, что услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.