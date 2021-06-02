Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 2 июня, Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Согласно документу, доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. Об этом сообщает RT.

По закону от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет государства. При этом уже на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.

Программы газификации выполнят в два этапа: первый – до 2023 года, а второй – до 2030 года. Инициатива предполагает введение единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и дочерние компании. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов.

Накануне поправки о бесплатном подключении населения к газу приняли депутаты Госдумы.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что провести ускоренную догазификацию в России, то есть довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах, планируется до 2023 года.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил подвести газ к домам в поселках, в которые газ уже подведен. Президент отметил, что граждане не должны платить за эти работы. При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить сам.