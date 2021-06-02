Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В среду, 2 июня, Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Согласно документу, доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. Об этом сообщает RT.
По закону от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет государства. При этом уже на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.
Программы газификации выполнят в два этапа: первый – до 2023 года, а второй – до 2030 года. Инициатива предполагает введение единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и дочерние компании. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов.
Накануне поправки о бесплатном подключении населения к газу приняли депутаты Госдумы.
Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что провести ускоренную догазификацию в России, то есть довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах, планируется до 2023 года.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил подвести газ к домам в поселках, в которые газ уже подведен. Президент отметил, что граждане не должны платить за эти работы. При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить сам.
"Газпром" может стать единым оператором при газификации домов
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