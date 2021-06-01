Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Ранее инициативу о бесплатном подведении газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте поддержал Владимир Путин.
Авторами поправок выступили председатели Госдумы и Совфеда Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.
"Дом может находиться вдалеке от газовой трубы – в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему", – сказал журналистам Вячеслав Володин.
Согласно поправкам, от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет государства. При этом уже на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.
По словам Володина, теперь уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля. Программы газификации выполнят в два этапа: первый – до 2023 года, а второй – до 2030 года. Инициатива предполагает введение единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и дочерние компании.
Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что провести ускоренную догазификацию в России, то есть довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах, планируется до 2023 года.
"Газпром" может стать единым оператором при газификации домов
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