Новак рассказал, когда в России завершат ускоренную догазификацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Провести ускоренную догазификацию в России, то есть довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах, планируется до 2023 года. Об этом сообщает "Коммерсант" с ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
Он уточнил, что доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго "дорожной картой", не будет являться критерием для бесплатного подключения.
По словам Новака, для этого создадут единый оператор и "окно для подключения", а также разработают и внедрят единые стандарты строительства газораспределительных сетей. Планируется определить минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить злоупотребления и завышение цены на строительство на участках.
Ранее руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году планируется завершить проект газификации страны.
Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов рассказал, что для домов площадью не больше 300 квадратных метров в рамках догазификации будет доступно бесплатное подключение.
Отмечалось, что он вел речь о потребителях, чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.
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