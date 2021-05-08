Новак рассказал, когда в России завершат ускоренную догазификацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Провести ускоренную догазификацию в России, то есть довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах, планируется до 2023 года. Об этом сообщает "Коммерсант" с ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

Он уточнил, что доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго "дорожной картой", не будет являться критерием для бесплатного подключения.

По словам Новака, для этого создадут единый оператор и "окно для подключения", а также разработают и внедрят единые стандарты строительства газораспределительных сетей. Планируется определить минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить злоупотребления и завышение цены на строительство на участках.

Ранее руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что к 2030 году планируется завершить проект газификации страны.

Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов рассказал, что для домов площадью не больше 300 квадратных метров в рамках догазификации будет доступно бесплатное подключение.

Отмечалось, что он вел речь о потребителях, чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.