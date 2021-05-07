В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ в небольшие дома

Фото: TASS/ZUMA/Steve Taylor
Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов рассказал, что для домов площадью не больше 300 квадратных метров в рамках догазификации будет доступно бесплатное подключение.
Речь идет о потребителях – физических лицах с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час и чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил подвести газ к домам в поселках, в которые газ уже подведен. Однако оказалось, что у муниципалитетов нет денег на прокладку сетей внутри территории.
Президент отметил, что граждане не должны платить за эти работы. При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить сам.
Отмечается, что в обязанности регионального оператора по газификации входит строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка.
"То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", –
приводит слова Густова "Интерфакс".
Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер в ходе встречи с Путиным ранее заявил, что проект газификации страны планируется завершить к 2030 году.
"Газпром" может стать единым оператором при газификации домов
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