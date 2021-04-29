Миллер объявил об изменении стратегии "Газпрома"

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"Газпром" работает над сценариями развития до 2050 года в условиях низкоуглеродной экономики. Об этом

сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер.

По его словам, экологические показатели для "Газпрома" являются основой всех бизнес-процессов.

"И они интегрированы во всю систему корпоративного управления. "Газпром" уже в настоящее время разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 года в условиях тренда низкоуглеродной экономики", – цитирует Миллера ТАСС.

Он также добавил, что холдинг работает над производством водорода из метана без выбросов CO2. Кроме того, "Газпром" ставит перед собой задачу монетизации запасов этансодержащего газа.

"Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным, этансодержащим. И плюс мы в Западной Сибири, на наших традиционных месторождениях, работаем все в более и более глубоких пластах залегания газа. А этот газ – этансодержащий", – рассказал Миллер.

На данный момент холдинг реализует такие проекты, как комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод.

Ранее Миллер назвал риски ухудшения финансовых показателей компании, если ее обяжут перейти на российский софт и оборудование к 2025 году. Затраты на это он оценил в 180 миллиардов рублей.