Глава "Газпрома" оценил переход компании на российское ПО в 180 млрд рублей

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал риски ухудшения финансовых показателей компании, если ее обяжут перейти на российский софт и оборудование к 2025 году. Затраты на это он оценил в 180 миллиардов рублей, сообщает РБК.

Топ-менеджер попросил премьер-министра Михаила Мишустина исключить из проекта президентского указа о переходе на преимущественное использование российского ПО и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование конкретные сроки.

Согласно текущей версии документа, на российское программное обеспечение нужно перейти до 1 января 2024 года, а на оборудование – к началу 2025 года. Как считает глава "Газпрома", принятие указа в текущей редакции приведет к единовременной финансовой нагрузке на компанию.

Миллер также попросил Мишустина поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения "Газпрома" по доработке этого указа, а также связанных с ним проектов постановления правительства.

Чистый убыток "Газпрома" за девять месяцев 2020 года составил более 218 миллиардов рублей против прибыли в размере более 1,1 триллиона рублей в 2019 году.

Ранее говорилось, что Алексей Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" на пять лет. Эту должность он занимает с 2001 года.