Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" на пять лет

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Алексей Миллер утвержден советом директоров на пост главы "Газпрома" еще на пять лет. Его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 года. Об этом говорится на официальном сайте компании.
"Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО "Газпром" и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет", – говорится в сообщении.
Эту должность Миллер занимает с 2001 года. В феврале 2016 года совет директоров переизбрал Миллера председателем правления сроком на пять лет.
В январе Миллер в ходе встречи с Владимиром Путиным рассказал, что к 2030 году планируется завершить проект газификации страны. Он подчеркнул, что к концу 2025 года в 35 регионах РФ полностью будет завершена сетевая газификация.
Как отмечалось, на эти цели "Газпром" выделит инвестиции в размере 526,1 миллиарда рублей. Протяженность газовой сети составит 24,4 тысячи километров трубопроводов для 3 632 населенных пунктов.
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