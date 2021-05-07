Минэнерго исключило связь площади дома с бесплатным подключением к газу

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Площадь дома не будет влиять на возможность бесплатной газификации, сообщили в Минэнерго.

"В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере 7 кубических метров в час для физических лиц", – цитирует руководителя ведомства Николая Шульгинова РБК.

Ранее гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов рассказал, что для домов площадью не больше 300 квадратных метров в рамках догазификации будет доступно бесплатное подключение.

Отмечалось, что он вел речь о потребителях, чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.