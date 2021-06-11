Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до границ земельных участков

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.
Новые правила также регулируют источники финансирования газификации. В частности, инвестиционную надбавку ГРО можно будет направить на оплату последней мили, то есть трубы от межпоселкового газопровода до участков граждан. Сейчас эти расходы они несут самостоятельно.
Законодательные нормы определяют, что рост тарифов для населения исключается, на них также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Уточняется, что услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.
Ранее закон о бесплатном подключении населения к газу одобрили в Совете Федерации.
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