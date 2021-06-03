РФ может сохранить статус великой энергодержавы благодаря экспорту водорода – Чубайс

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Экспорт водорода поможет РФ сохранить статус великой энергетической державы в будущем. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода", – приводит его слова РИА Новости.

Чубайс подчеркнул, что действующая газотранспортная система способна использовать 10% пропускных мощностей для транспорта водорода без глубокой модернизации ГТС. Это он назвал фантастическим преимуществом, о котором никто не может мечтать.

"Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении", – заключил спецпредставитель президента.

Ранее Чубайс заявил о необходимости ограничения потребления и роста производства. Он указал на то, что страны и бизнесы, не внедряющие принципы устойчивого развития, движутся к краху. Чубайс уточнил, что при следовании этим принципам учитываются такие факторы, как влияние на атмосферу, обращение с отходами, охрана труда, текучесть кадров, управление рисками и транспарентность информации.