РФ может сохранить статус великой энергодержавы благодаря экспорту водорода – Чубайс

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Экспорт водорода поможет РФ сохранить статус великой энергетической державы в будущем. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода", – приводит его слова РИА Новости.
Чубайс подчеркнул, что действующая газотранспортная система способна использовать 10% пропускных мощностей для транспорта водорода без глубокой модернизации ГТС. Это он назвал фантастическим преимуществом, о котором никто не может мечтать.
"Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении", – заключил спецпредставитель президента.
Ранее Чубайс заявил о необходимости ограничения потребления и роста производства. Он указал на то, что страны и бизнесы, не внедряющие принципы устойчивого развития, движутся к краху. Чубайс уточнил, что при следовании этим принципам учитываются такие факторы, как влияние на атмосферу, обращение с отходами, охрана труда, текучесть кадров, управление рисками и транспарентность информации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: