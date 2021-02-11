Чубайс заявил о необходимости ограничения потребления и роста производства

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
С темпами роста мировой экономики, которые она демонстрирует последние 30–40 лет, может возникнуть недостаток ресурсов у следующих поколений. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Выступая на X всероссийском форуме по корпоративному управлению, он указал на необходимость менять человека, а также ограничить потребление и рост производства.
Он добавил, что страны и бизнесы, не внедряющие принципы устойчивого развития (ESG), движутся как минимум к отставанию, как максимум – к краху.
"Причем, что очень важно, речь идет не о каких-то перспективах 50 лет или 100 лет. Нет, речь идет о перспективах пяти-десяти лет точно", – приводит слова Чубайча РИА Новости.
Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance), – это экологическая, социальная и управленческая ответственность.
При следовании этим принципам учитываются такие факторы, как влияние на атмосферу, обращение с отходами, охрана труда, текучесть кадров, управление рисками и транспарентность информации.
Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывает свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.
"Для меня лично значимость устойчивого развития, значимость ESG – это такая, знаете, почти новая религия. Религия XXI века. Для меня лично значимость этой проблемы лежит на одном уровне с такими категориями, как демократия, права человека, рыночная экономика", – уточнил Чубайс.
Ранее спецпредставитель главы РФ заметил, что проблема климатических изменений касается всех на планете, однако в России отношение к ней неоднозначное, так как чиновники разделились на два лагеря – консерваторов и экорадикалов.
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