Чубайс заявил о борьбе экологических консерваторов и радикалов в РФ

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Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что тема климатических изменений касается всех на планете, однако в России отношение к ней неоднозначное.

Такое мнение он высказал на конференции по климату, организованной представительством ЕС в России и Центром энергетики Московской школы управления "Сколково". По его словам, сейчас страна по отношению к этой проблеме разделилась на два лагеря – консерваторов и экорадикалов.

Первые считают, что Евросоюз проводит активную зеленую политику, действуя против России, цитирует функционера РБК. В то же время вторые полагают, что Россия – европейская страна, поэтому должна добиваться тех же показателей по выбросам CO2, указал Чубайс.

По его словам, в России невозможно игнорировать тот факт, что предприятия топливно-энергетического комплекса составляют 40 процентов федерального бюджета и 60 процентов экспорта.

Однако, если игнорировать климатическую повестку, то в Европе возникнет техносфера другого поколения, а Россия выпадает из глобальной конкуренции, пояснил Чубайс. Он резюмировал, что сейчас в стране консервативный экологический лагерь доминирует и побеждает.

Ранее СМИ сообщили, что после ухода из "Роснано" Чубайс займется вопросами изменения климата. Предполагается, что ему вверят широкий круг вопросов – от плана исполнения Россией Парижского соглашения по климату до привлечения "зеленых инвестиций".