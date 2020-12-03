В "Роснано" проводили Чубайса песней "Есть только миг"

Фото: facebook.com/Rusnano

"Роснано" опубликовало на своей странице в Facebook видеоролик об уходящем в отставку главе компании Анатолии Чубайсе, в котором кадры с ним идут под песню "Есть только миг".

Ранее Чубайс на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии объявил, что сегодня у него последний день работы в компании.

Анатолия Чубайса на посту сменит первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Ранее директиву для его избрания сроком на пять лет утвердило правительство РФ.

Накануне Владимир Путин провел с Куликовым онлайн-встречу, на которой предложил ему стать руководителем "Роснано".