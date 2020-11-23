Кабмин проведет оптимизацию институтов развития

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Институты развития будут оптимизированы правительством, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, меры предприняты в связи с поручением президента. Они нацелены на то, чтобы структуры в полной мере работали на достижение национальных целей развития.
"За последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми целями национального развития, отсутствует единый механизм управления", – отметил Мишустин.
По его словам, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАР, "Роснано" и четырех фондов.
"В их числе: Фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности", – сказал он глава правительства.
Еще восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и органами власти.
Организации "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", "Росавтодор", "Росагролизинг", "Россельхозбанк", Агентство по страхованию вкладов и другие продолжат свою работу. Они являются стратегически важными, уточнил Мишустин.
Изменения коснутся Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Их объединят в единый фонд содействия реформированию ЖКХ.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.
Министр отметил, что основным финансовым институтом развития Дальнего Востока станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы "значительно превышают" те, что были на балансе профильных институтов развития.
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