Чубайс прокомментировал слухи о своем уходе из "Роснано"

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Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал слухи об уходе из компании на новую должность, связанную с освоением Арктики.

"Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, – вовсе не повод назначать меня начальником Арктики", – написал Чубайс в Facebook.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о том, что правительство РФ обсуждает варианты реформы институтов развития. В частности, координацию Роснано и "Сколково" могут передать в ВЭБ.РФ.

Параллельно рассматривается возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано", он якобы получил предложение заняться Арктикой.

В начале октября стало известно, что Чубайс заразился коронавирусом. По его словам, после командировки ему пришел положительный результат теста на COVID-19. У главы Роснано наблюдались небольшая температура и кашель.