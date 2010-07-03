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Общество

17:22

Чубайс объяснил свои слова о плохой жизни в СССР

общество

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс объяснил свои слова о жизни в СССР, которые прозвучали в документальной ленте Алексея Пивоварова "Гибель империи". По его заявлению, фраза была вырвана из общего контекста разговора, сообщает РИА Новости.

В одном из фрагментов фильма "Гибель империи", который ранее появился на YouTube, автор рассказывает о "брежневском застое". "К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца", – приводится затем комментарий Чубайса.

Глава "Роснано" также подчеркнул, что в его жизни не было ничего хуже поздней советской власти. Эта система виновата в том, что у людей пропало желание работать.

"Суть советской власти. Работает идиот", – заключил Чубайс.

В июне Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Он посчитал необходимым разработать правила измерения объемов выбросов, а уже потом облагать их налогом. По его мнению, новый налог стимулировал бы промышленников на уменьшение выбросов, однако его введение будет довольно сложным.

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