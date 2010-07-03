Чубайс предложил ввести углеродный налог

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, сообщает "РИА Новости".
Главы "Роснано" считает, что следует разработать правила измерения объемов выбросов, а уже потом облагать их налогом.
По его мнению, новый налог стимулировал бы промышленников на уменьшение выбросов, однако его введение будет довольно сложным.
Чубайс обратил внимание на план действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, где прописано создание в стране учета объема выбросов.
"И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7-10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК", – заявил глава "Роснано".
При этом он напомнил, что ЕС принял уже целый список решений, по которым товары, поставляемые в Евросоюз, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом.
В январе Чубайс выразил мнение о том, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны.
Он утверждал, что Россия – одна из самых энергорасточительных стран. Связал глава корпорации это с тем, что россияне платят за электричество в два раза меньше, чем во всем мире. Он полагает, что решить проблему можно, если ввести социальную норму электропотребления.
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