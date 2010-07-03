Чубайс сообщил о выполнении миссии "Роснано"

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Затраты государства на создание "Роснано" возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".

Он рассказал, что с 2007 года компания выплатила в бюджет страны 132,4 миллиарда рублей.

"Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими", – отметил Чубайс.

Затраты корпорации на конец 2018 года на предприятия по НИОКР составили 42,5 миллиарда рублей –половину годового финансирования Российской академии наук.

Объем экспорта портфельных компаний "Роснано" в 2018 году насчитывает 68 миллиардов рублей, подчеркнул Чубайс. Он надеется на рост этих показателей.

"Роснано" появилось в 2011 году. Компания инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в стране.

"Роснано" собирается обсудить с Центробанком расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику. Гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил Чубайс. Компания также потенциально может стать совладельцем Tesla.

В январе Чубайс выразил мнение о том, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны. Он утверждал, что Россия – одна из самых энергорасточительных стран. Связал глава корпорации это с тем, что россияне платят за электричество в два раза меньше, чем во всем мире. Он полагает, что решить проблему можно, если ввести социальную норму электропотребления.