Чубайс сообщил о выполнении миссии "Роснано"

Затраты государства на создание "Роснано" возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Он рассказал, что с 2007 года компания выплатила в бюджет страны 132,4 миллиарда рублей. "Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими", – отметил Чубайс.
Затраты корпорации на конец 2018 года на предприятия по НИОКР составили 42,5 миллиарда рублей –половину годового финансирования Российской академии наук.
Объем экспорта портфельных компаний "Роснано" в 2018 году насчитывает 68 миллиардов рублей, подчеркнул Чубайс. Он надеется на рост этих показателей.
"Роснано" появилось в 2011 году. Компания инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в стране.
"Роснано" собирается обсудить с Центробанком расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику. Гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил Чубайс. Компания также потенциально может стать совладельцем Tesla.
В январе Чубайс выразил мнение о том, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны. Он утверждал, что Россия – одна из самых энергорасточительных стран. Связал глава корпорации это с тем, что россияне платят за электричество в два раза меньше, чем во всем мире. Он полагает, что решить проблему можно, если ввести социальную норму электропотребления.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.