Чубайс оценил народную фразу "во всем виноват Чубайс"

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Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал народную фразу "во всем виноват Чубайс". Он назвал правдой то, что у него высокий отрицательный рейтинг в народе. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 1". Чубайс признал, что в 90-е годы многие россияне переживали тяжелый период жизни и винят во всем его.

"В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват", – отметил Чубайс.

Он заявил, что чувствует, что внес определенный вклад в создание в России рыночной экономики. Также политик признался, что не хотел бы быть на месте "виновного", но смирился с ним.

В начале 90-х Чубайс был председателем Комитета по управлению государственным имуществом. Во время правления Бориса Ельцина работал заместителем главы правительства. Также Чубайс около года руководил администрацией президента и был несколько месяцев министром финансов.

Фраза "во всем виноват Чубайс" появилась на волне рыночных реформ, одним из проводников которых был Чубайс. Эта фраза прозвучала впервые в эфире программы "Куклы" на телеканале НТВ. Там обыгрывалось увольнение политика с должности первого вице-премьера.