Минэк отказался вводить предложенный Чубайсом налог

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство экономического развития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложения главы "Роснано" Анатолия Чубайса.
Как пишет РБК, они касались углеродного налога. Отмечается, что решение было основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В РСПП выразили уверенность, что налог негативно отразится на инвестиционной активности бизнеса. Там апеллировали к тому, что РФ с превышением выполняет обязательства Парижского соглашения.
В РСПП, в частности, указали, что для выполнения обязательств достаточно учета поглощающей способности российских лесов и реализации запланированных программ по повышению энергоэффективности.
В союзе предложили стимулировать реализацию проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения на добровольной основе.
Чубайс предлагал ввести налог, чтобы промышленники снижали выбросы. По его словам, в рамках Парижского соглашения по климату России нужна система госучета объемов.
23 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
По его словам, одна из важнейших задач заключается в том, чтобы развитие экономики происходило с учетом экологических требований.
Парижское соглашение в декабре 2015 года поддержали около 200 стран. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию потепления.
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